Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü'nden çekilen 1500 virüsün saklandığı fotoğraflar basına sızdı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Wuhan, Dünya

Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü'nden çekilen 1500 virüsün saklandığı fotoğraflar basına sızdı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılmaya devam eden koronavirüs ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı basına sızdı.

19.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:38
Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü'nden çekilen 1500 virüsün saklandığı fotoğraflar basına sızdı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılmaya devam eden koronavirüs ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı basına sızdı. Salgının başladığı Çin'in Vuhan kentindeki Viroloji Enstitüsü'ye ait bir buzdolabında koronavirüsün de bulunduğu 1500 farklı virüsün muhafaza edildiğini gösteren fotoğraf karesi yayımlandı. Söz konusu fotoğrafın 2018 yılındaki Çin Haber ajansı tarafından Twitter üzerinden paylaşıldığı ve daha sonra silindiği ortaya çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de covid-19'un kaynağının Vuhan'daki bir laboratuvar olduğuna dair inanç güçlenirken, Salgının başladığı Çin'in Vuhan kentindeki Viroloji Enstitüsü'ye ait bir buzdolabında koronavirüsün de bulunduğu 1500 farklı virüsün muhafaza edildiği fotoğraf karesi 2018 yılında Çin Haber ajansı tarafından Twitter üzerinden paylaşıldığı ve daha sonra silindiği ortaya çıktı.

"1500 VİRÜS DONDURUCUDA SAKLANIYOR İDDİASI"

İngiliz medyasında yer alan habere göre, koronavirüs salgının başladığı Çin'in Vuhan kentindeki Viroloji Enstitüsü'nden çekilmiş bazı fotoğraflar, yıkıcı bir etki ile insanlara geçen yarasa koronavirüsü de dahil olmak üzere yaklaşık 1500 farklı virüsün muhafaza edildiği buzdolaplardan birinin kapısının kırık olduğuna dikkat çekildi. 

LABORATUVARDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER SİLİNDİ

Öte yandan haberde, ilk olarak devlete ait China Daily gazetesinde 2018 yılında yayınlanan fotoğrafların geçen ay Twitter'da yayınlanmasının ardından daha sonra silindiği ifade edildi. Ayrıca, fotoğraflar silinmeden önce bir kullanıcının "Mutfağımdaki buzdolabımda daha iyi mühürler gördüm" yorumunu yaptığı belirtildi.


Kaynak: DHA

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Dünya Manşet

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