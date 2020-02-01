: Vuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak Türkiye'ye doğru yola çıktı

01.02.2020 08:10 | Son Güncelleme: 01.02.2020 08:21

Çin'den 42 kişiyi Türkiye'ye getirmek için Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket eden askeri kargo uçağı, akşam saatlerinde Moğolistan'da yakıt ikmali yaptıktan sonra Çin'e ulaştı. Çin'de yapılan işlemlerin ardından yolcular uçağa alındı ve Türkiye'ye doğru hareket etti.

Uçakta, 2'si enfeksiyon profesörü 6 sağlık personeli bulunuyor.

TOPLAM 42 KİŞİ TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR

Türk, Azerbaycan, Gürcistan ve Arnavutluk vatandaşı 42 kişi Türkiye'ye getirilecek. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan videoda, ülkeye intikali sağlanacak vatandaşların eşyalarının uçağa yüklendiği görüldü.

Uçakla ayrıca Çin'e yardım amacıyla on binlerce maske, biyolojik tehlike tulumu ve koruyucu kıyafet de götürüldü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı." ifadeleri kullanıldı.

14 GÜN GÖZETİM ALTINDA KALACAKLAR

Vuhan'dan Türk, Azerbaycan, Gürcistan ve Arnavutluk vatandaşı 42 kişiyi alan uçaktaki yolcularda, herhangi bir hastalık belirtisi bulunmadığı belirtildi.

Ancak uçak indiğinde, ekipler dahil olmak üzere tüm yolcular, Ankara'da hazırlanan bir hastanede 14 gün gözlem altında tutulacak.

Uçağın bugün öğleden sonra Türkiye'de olması bekleniyor.

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