Volkswagen, Yeni Passat, T-Cross ve ID. ROOMZZ ABC'de ödülleri topladı

09.10.2019 03:14

Volkswagen, Passat, T-Cross ve ID. ROOMZZ Automotive Brand Contest'te ödülleri topladı

Volkswagen, Automotive Brand Contest 2019 'da Passat, T-Cross, ID. ROOMZZ ve ID. BUGGY modelleriyle "Konsept", "İç Tasarım" ve "Yüksek Satış Hacimli (Volume) Marka Dış Tasarım" kategorilerinde 6 ödül birden kazanarak "Best of Best" ödülünün sahibi oldu.



Volkswagen modelleri tasarımlarıyla tüm dünyada ödülleri toplamaya devam ediyor. Son olarak Alman Tasarım Konseyi tarafından düzenlenen Automotive Brand Contest 2019'da "Konsept", "İç Tasarım" ve "Volume Marka Dış Tasarım" kategorilerinde 6 ödül birden kazandı.



ID. ROOMZZ konsept otomobili "Konsept" kategorisinde "Best of Best" büyük ödülüne layık görülürken, ID. BUGGY konsept otomobili birincilik ödülünü aldı. Yeni Passat modeli ise "İç Tasarım" kategorisinde "Best of Best" ödülü ile ilk sırayı alırken, T-Cross dış tasarım kategorisinde birincilik ödülü kazandı. Yeni Passat, Alman Tasarım Konseyi üyeleri tarafından otonom sürüş teknolojisi adına bir önemli kilometre taşı ve Volkswagen tasarımcılarının başyapıtı olarak tanımlanarak büyük beğeni topladı.



Automotive Brand Contest, otomotiv sektöründeki en prestijli uluslararası tasarım yarışmalarından biri olarak gösterilmekte ve Alman Tasarım Konseyi tarafından düzenlenmektedir. Jüri medya, tasarım, marka iletişimi ve üniversite temsilcilerinden meydana geliyor. Alman Tasarım Konseyi Alman Federal Meclisi kararıyla 1953 yılında kurulmuştur.

Kaynak: Teknotalk.com