Volkan Konak - Ayletme Beni sözleri! Ayletme Beni şarkı sözleri nelerdir?
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Volkan Konak - Ayletme Beni sözleri! Ayletme Beni şarkı sözleri nelerdir?

Volkan Konak - Ayletme Beni sözleri! Ayletme Beni şarkı sözleri nelerdir?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Volkan Konak'ın en beğenilen şarkılarından birisi Ayletme Beni parçasıdır. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın Ayletme Beni şarkı sözleri nelerdir? Ayletme Beni şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ayletme Beni şarkı sözleri merak edildi. Volkan Konak - Ayletme Beni sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz.

VOLKAN KONAK - AYLETME BENİ SÖZLERİ

Şu karşı ki dağda lambalar yanar

Şu karşıki dağda lambalar yanar

Lambanın şavkına da fadimem sevgilim yazar

Lambanın şavkına da fadimem sevgilim yazar

---

Ayletme beni Söyletme beni

Ayletme beni Söyletme beni

Alçak yüksek tepede fadimem bekletme beni

Alçak yüksek tepede fadimem bekletme beni

---

Şu karşı ki dağda kuzular meler

Şu karşı ki dağda kuzular meler

Kuzu sesi değil de fadimem ömürler biter

Kuzu sesi değil de fadimem ömürler biter

---

Ayletme beni söyletme beni

Ayletme beni söyletme beni

Alçak yüksek tepede fadimem bekletme beni

Alçak yüksek tepede fadimem bekletme beni

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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