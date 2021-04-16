Volkan Konak - Ayletme Beni sözleri! Ayletme Beni şarkı sözleri nelerdir?
Volkan Konak'ın en beğenilen şarkılarından birisi Ayletme Beni parçasıdır. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın Ayletme Beni şarkı sözleri nelerdir? Ayletme Beni şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
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VOLKAN KONAK - AYLETME BENİ SÖZLERİ
Şu karşı ki dağda lambalar yanar
Şu karşıki dağda lambalar yanar
Lambanın şavkına da fadimem sevgilim yazar
Lambanın şavkına da fadimem sevgilim yazar
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Ayletme beni Söyletme beni
Ayletme beni Söyletme beni
Alçak yüksek tepede fadimem bekletme beni
Alçak yüksek tepede fadimem bekletme beni
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Şu karşı ki dağda kuzular meler
Şu karşı ki dağda kuzular meler
Kuzu sesi değil de fadimem ömürler biter
Kuzu sesi değil de fadimem ömürler biter
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Ayletme beni söyletme beni
Ayletme beni söyletme beni
Alçak yüksek tepede fadimem bekletme beni
Alçak yüksek tepede fadimem bekletme beni