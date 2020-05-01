Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
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Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti

Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
01.05.2020 07:41 | Son Güncelleme: 01.05.2020 07:52

Dün akşam yayınlanan bölümde Acun Medya ile voleybol maçı yapan Evrim ve Nisa yemek ödülünü kaybetti. Ilıcalı ise sadece Cemal Can'ın desteklediği Nisa ve Evrim'e yemek verip Cemal'e vermemeyi teklif etti. Ancak Nisa ve Evrim yemek ödülünü reddetti.

Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde Evrim-Nisa ile Acun Ilıcalı-İrem Kanan arasında bir voleybol maçı yapıldı. Cemal Can dışındaki tüm yarışmacılar Ilıcalı'nın takımını tuttu. Acun, oyunu kaybettikleri için yemek yiyemeyen Evrim ve Nisa'ya Cemal Can yerine onlara yemek vermek istedi ancak iki kadın yarışmacı bu ödülü geri çevirdi.

OYUNUN KAZANANI ACUN ILICALI OLDU

Eski voleybolcu olan Evrim'in takımı geçen hafta Acun Medya takımına yenilmişti. Yine voleybolcu olan Nisa ise geçen hafta Acun Ilıcalı'nın takımında yer almıştı. Ancak Nisa ve Evrim bu hafta aynı takımda olmak istediklerini söyledi ve voleybol maçı için büyük bir iddia ortaya çıktı. Ilıcalı karşı takımın kazanması halinde destekleyenlere 2 katı yemek ödülü vereceğini açıkladı. Survivor'un son bölümünde Acun Ilıcalı ve İrem Kanan'dan oluşan Acun Medya takımına karşı karşı Evrim ve Nisa mücadele etti. Oyun öncesinde Cemal Can dışında kızların takımını destekleyen olmadı. Maçta durum 2-2'ye geldi ve kazanan 5. sette belli oldu. Son sette rakibine üstünlük kuran Acun Medya takımı maçı kazanmayı başardı.

Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti

EVRİM VE NİSA YEMEYİ REDDETTİ

Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Evrim ve Nisa'ya jest yaparak kendilerinin de ödülden yararlanabileceğini söyledi. Ancak Evrim ve Nisa kendilerini destekleyen Cemal Can'ın ise ödüle dahil edilmeyen tek kişi olacağını öğrenince alkış toplayan bir karar aldı. Evrim ve Nisa kek, bisküvi ve yiyeceklerden oluşan ödülü almayacaklarını açıkladı.

Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti

YASİN, KIZLAR AÇ UYURKEN YEMEK YEMEDİ

Survivor'da Acun Medya'yı destekleyen yarışmacıların yemek ödülleri adalarına gönderildi. Evrim, Nisa ve Cemal Can ise ödülden yararlanamadı. Yasin ise gelen yemekleri yemeyi kabul etmedi ve "Kızlar aç uyurken bu yiyecekleri yiyemem" dedi.

Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
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