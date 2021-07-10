Viyadüğe çıkan Down sendromlu çocuk yürekleri ağza getirdi! Olay anı kamerada
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Viyadüğe çıkan Down sendromlu çocuk yürekleri ağza getirdi! Olay anı kamerada

Viyadüğe çıkan Down sendromlu çocuk yürekleri ağza getirdi! Olay anı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da 11 yaşındaki Down sendromlu çocuk, bilinmeyen bir sebeple viyadüğün yanındaki bariyerlerin arasına girdi. Yürekleri ağza getiren olayda yoldan geçen iki vatandaş çocuğu sırtlayarak yolun güvenli bölümüne taşıdı. Olay anı kameraya yansıdı.

Canik ilçesinde belediye binasının karşısındaki viyadükte meydana gelen olayda, 11 yaşındaki Down sendromlu bir çocuk, henüz belirlenemeyen bir sebeple viyadüğün yanındaki bariyerlerin arasına girdi. Sürücüler, kornaya basarak çocuğun yola çıkmasını önlemeye çalıştı.

YOLDAN GEÇENLER YARDIMINA KOŞTU

Yoldan geçerken durumu fark eden Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü çalışanı Olcay Karataş ve yoldan geçen bir sürücü çocuğu sırtlarına alarak ana yolun güvenli bölümüne taşıdı.

OLAY ANI KAMERADA

Çocuğu yüksek yol kenarından alıp, yolun güvenli tarafına taşıyan sürücüler daha sonra polisi bekledi. Çocuk, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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