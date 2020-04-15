Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi
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Koronavirüs, Almus, Tokat, Güncel

Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi

Tokat'ın Almus ilçesinde kırsalda soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan 2 vaşağın peş peşe yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

15.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:51
Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi

Tokat kırsalında uzun zamandır görünmeyen vaşaklar, koronavirüs dolayısıyla insanların evlerine çekilmesiyle birlikte şehirlere yakın yerlerde de görünmeye başladı.

Tokat'ın Almus ilçesinde kırsaldaki görevlerini tamamlayan 112 ekipleri Almus ilçesine 1 km mesafede 2 vaşağın peş peşe yürüdüğü anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Koronavirüs dolayısıyla birçok insanın evde kalmasıyla birlikte, vaşaklar da daha geniş bölgelerde görünmeye başladı.

SOYLARI TÜKENME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Almus ilçe merkezi sayılabilecek bir noktaya kadar gelen ve soyu tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında olan vaşaklar daha önce de Zile ilçesinde de görüntülenmişti. Vaşakların görüldüğü yerin Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğüne bildirildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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