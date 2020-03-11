'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi
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Angela Merkel, Almanya, Dünya

'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi

Çekya Başbakanı Andrej Babis, yeni tip koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamayla panik yaydığı gerekçesiyle Almanya Başbakanı Angela Merkel'i eleştirdi.

11.03.2020 23:28 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:34
'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi

Almanya'da yaşayan insanların yüzde 60 ila 70'ine virüs bulaşacak" açıklamasını yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e bu sözlerinden dolayı Çekya Başbakanı Andrej Babis'ten eleştiri geldi.

Babis, Çekya Haber Ajansına (CTK) yaptığı açıklamada, Merkel'in 'aşı ve tedavi imkanı bulunmadığında nüfusun yüzde 60 ila 70'ine koronavirüs bulaşabileceği' yönündeki ifadesine tepki gösterdi.

"SÖZLERİ PANİĞE NEDEN OLUYOR"

Siyasetçilerin sorumlu açıklamalar yapması gerektiğini vurgulayan Babis, "Almanya'daki durum hakkında yorum yapmak istemiyorum ancak bu tür ifadelerin paniğe neden olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

EĞİTİME ARA VERİLECEK

Babis, böyle bir karanlık senaryonun söz konusu olmaması için Çekya'da hızlı bir şekilde tedbir alındığını kaydetti. Çekya'da ülke genelinde 100 kişi üzerindeki etkinliklere izin verilmeyeceği, ilk ve orta okullarda eğitime ara verileceği duyurulmuştu.

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