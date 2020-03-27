Virüs avcısı Covid-19 SAVAR Ankara sokaklarında
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Mamak Belediyesi, Koronavirüs, Ankara, Mamak

Virüs avcısı Covid-19 SAVAR Ankara sokaklarında

Virüs avcısı Covid-19 SAVAR Ankara sokaklarında Mamak Belediyesi'nin kendi mühendis ve ustalarıyla sokak ve caddeleri dezenfekte etmek üzere basınçlı bir sistem olarak geliştirdiği virüs avcısı Covid-19 SAVAR'ın ünü Mamak sınırlarını aştı.

27.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:24
Virüs avcısı Covid-19 SAVAR Ankara sokaklarında

Virüs avcısı Covid-19 SAVAR Ankara sokaklarında

ANKARA - Mamak Belediyesi'nin kendi mühendis ve ustalarıyla sokak ve caddeleri dezenfekte etmek üzere basınçlı bir sistem olarak geliştirdiği virüs avcısı Covid-19 SAVAR'ın ünü Mamak sınırlarını aştı.

Geçtiğimiz haftadan itibaren Mamak'ın tüm cadde ve sokaklarında dezenfekte işlemi sürdüren Covid-19SAVAR, talep üzerine İvedik OSB, Akyurt, Kalecik, Çubuk, Kahramankazan, Kızılcahamam, Evren, Çubuk, Bala, Şereflikoçhisar ve Çamlıdere'nin tüm cadde ve sokaklarında dezenfekte uygulaması yaptı.

Tüm Ankara'da seferberiz

Vatandaşların sağlığını korumak adına tedbir amaçlı dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürdüklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Korona virüs tehdidi oluşmaya başladığı andan itibaren önlemlerimizi arttırdık. Virüsün yayılımını engellemek adına bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kendi usta ve mühendislerimizle imal ettiğimiz, yalnızca Ankara'da değil, Türkiye'de ilk olan, geçtiğimiz hafta gece ve gündüz olmak üzere 3 vardiya halinde Mamak genelinde cadde ve sokakları dezenfekte eden Covid-19 SAVAR, talep doğrultusunda Ankara'mızın ilçelerinde de cadde ve sokakları dezenfekte etti. Covid-19 SAVAR adı verilen araç üzerine monte edilerek, geniş alanları kolayca dezenfekte eden aracın Ar-Ge çalışması Mamak Belediyemize ait. Caddelerimizi dezenfekte eden bu sistemi talep doğrultusunda başka ilçelerimize göndermeye devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızla Güzel Ankara'mızda seferberiz" dedi.

Virüs avcısı Covid-19 SAVAR Ankara sokaklarında

Kaynak: İHA

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Virüs avcısı Covid-19 SAVAR Ankara sokaklarında

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