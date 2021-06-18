Viranşehir Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi Projesi Başlangıç ve Tanıtım Toplantısı Yapıldı
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Viranşehir Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi Projesi Başlangıç ve Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Viranşehir Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi Projesi Başlangıç ve Tanıtım Toplantısı Yapıldı
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Projenin başlangıç ve tanıtım toplantısı Viranşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Projenin başlangıç ve tanıtım toplantısı Viranşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi. Viranşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Viranşehir Kaymakamlığının yanı sıra Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, İl ve İlçe Müdürlüklerinden çok sayıda yetkili, STK ve basın mensupları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında Viranşehir Belediye Başkanı Sn. Salih Ekinci Viranşehir'de yürüttükleri sosyal, ekonomik ve çevreye yönelik projelerinden bahsederken, geçim zorluğu bulunan başta geçici koruma statüsündeki Suriyeliler olmak üzere yerel halka yönelik faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını belirtti. Bu çalışmalar neticesinde Avrupa Birliği FRiT programı kapsamında bu projeyi Viranşehir'e kazandırdıklarını ifade etmiştir. Belediye Başkanının konuşmasının ardından Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Çolak Enhancer Projesi ve pilot olarak Şanlıurfa ve Gaziantep'te uygulanan mali destek programı hakkında bilgi verdi. Yunus Çolak, Gaziantep'in aksine Şanlıurfa'da ilçe belediyelerinin nitelikli projeler üreterek başarı elde ettiklerini belirtti.

Proje faaliyetlerinin uygulanması açısından işbirliğinin güçlendirilmesi ve projenin yerel paydaşlarca anlaşılarak benimsenmesi amacıyla proje faaliyetleri arasında yer alan Proje Başlangıç ve Tanıtım Toplantısı projenin tanıtımı ile devam etti. Bu kapsamda Proje Koordinatörü Mehmet Emin Paça, projenin kurgulanışından uygulama sürecine ilişkin detaylı bilgiler içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Proje Hakkında Bilgi

Viranşehir Belediyesi tarafından yürütülecek proje süresi 24 ay olup toplam bütçesi 269. 540, 00 Euro ve %88, 04 oranında ICMPD tarafından desteklenecektir. Projenin iştirakçi kurumları; Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Viranşehir Halk Eğitim Merkezi ve Viranşehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüdür.

Proje kapsamında Viranşehir'de geçici koruma altındaki Suriyeliler ile yerel halkın yetkinliklerini geliştirerek iş kurmalarını kolaylaştıran, onlara rehberlik ederek yatırım süreçlerini iyileştiren nitelikli bir girişimci etkileşim merkezinin kurulması ve Kişiye özel hazır giyim ve ayakkabı sektörlerinde ortak kullanım atölyeleri ile işyerlerinin oluşturularak bu alanlarda nitelikli mesleki yeterlilik kazandırılmış genç ve kadın girişimcilerin kullanımına sunulması amaçlanmaktadır. Bu sayede Viranşehir'de sosyal hayata uyumu gözetecek şakilde geçici koruma altındaki Suriyeliler ile yerel halka hitap eden ortak etkileşim ve inkübatör merkezinin kurularak girişimciğe dayalı beşeri yetkinliklerinin iyileştirilmesi ve iş kurma faaliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla yerel girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Kaynak: Habermetre

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