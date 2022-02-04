Viranşehir belediyesi camilerde kandil simidi dağıttı - Haberler
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Viranşehir belediyesi camilerde kandil simidi dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Viranşehir belediyesi camilerde kandil simidi dağıttı

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçe Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla camilerde vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçe Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla camilerde vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Belediye ekipleri, 3 ayların başlangıcı olan Regaib Kandili nedeniyle merkez camilerde yatsı namazı çıkışında vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. Vatandaşlar, kandillerde gerçekleştirilen simit dağıtımı organizasyonlarının kandili hatırlatmak ve geleneklerimizin unutulmaması açısından çok güzel bir çalışma olduğunu belirterek, Viranşehir Belediyesi'nin kandil simidi etkinliğini gelenek haline getirdiğini söylediler.

Vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ekibine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Viranşehir belediyesi camilerde kandil simidi dağıttı

Viranşehir belediyesi camilerde kandil simidi dağıttı

Viranşehir belediyesi camilerde kandil simidi dağıttı

Viranşehir belediyesi camilerde kandil simidi dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Viranşehir Belediyesi, Regaib Kandili, Viranşehir, kandil, Yerel, Haber

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