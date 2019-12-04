Villalardan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
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Villalardan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde villalardan televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

04.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:29
Villalardan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

'nın ilçesinde villalardan televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Sapanca ilçesi Mahallesinde bulunan iki villadan televizyon çalındığı ihbarı üzerine Sapanca İlçe Jandarma Asayiş ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen E.A, M.D. ve Y.E, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde suçlarını kabul ederek, çalıntı malları sattıkları yerlerin adreslerini verdi. Ekipler, belirtilen adrese gidip çalıntı televizyonları alarak sahiplerine teslim etti.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Ferizli L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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