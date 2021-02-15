Vildan Atasever kimdir? Vildan Atasever kaç yaşında, nereli?

Vildan Atasever, son yıllardaki değişimi ile dikkatleri üzerine topladı. Oyunculuğu ve hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen Vildan Atasever hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Peki Vildan Atasever kimdir? Vildan Atasever kaç yaşında, nereli?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Vildan Atasever hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Vildan Atasever kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

VİLDAN ATASEVER KİMDİR?

Vildan Atasever 26 Temmuz 1981 yılında Bursa'da doğdu. Atasever Türk dizi ve sinema oyuncusu. Vildan Atasever 1981'de Bursa'da beş çocuklu Erzurumlu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde, Lise öğrenimini Cihangir Koleji'nde tamamladı. 15 yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı. Vildan Atasever, İsmail Hacıoğlu ile 2010 yılında evlendi.4,5 yıl evli kaldıktan sonra 21 Ocak 2015 tarihinde karşılıklı anlaşmayla boşanmışlardır.

İlk oyunculuğunu Perihan Mağden'in yazdığı, Kutluğ Ataman'ın yönettiği İki Genç Kız filminde Handan rolünde oynadı. Daha sonra Kurtlar Vadisi adlı dizide oynadı.

Kadın İsterse adlı komedi dizisinde Hülya Avşar'ın kızını canlandırdı. 2005 yılında gösterime giren, Kutluğ Ataman'ın yönettiği, Perihan Mağden'in "İki Genç Kız'ın Romanı" adlı romanından uyarlanan İki Genç Kız adlı filmde yine Hülya Avşar'ın kızını oynadı.

Bu ilk filmi ile Altın Portakal ödülü kazandı. İlk filminde bu önemli ödülü alması oldukça tartışıldı. Daha sonra 2006 yılında gösterime giren Kader filminde yer aldı ve 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Ardından Yaralı Yürek ve Bıçak Sırtı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Show TV'de yayınlanan Gece Sesleri adlı dizide rol aldı. Gani Müjde'nin yazıp yönettiği Osmanlı Cumhuriyeti filminde Ata Demirer'le başrolü paylaştı ve gişede 1.423.000 kişi tarafından izlendi.

Ay Yapım'ın projesi, atv'de yayınlanmış olan Samanyolu dizisinde Özcan Deniz'le beraber rol aldı. Sonra TRT 1'de Boyut Film'in yapımı olan Başrolde Aşk dizisine rol aldı. Son olarak Kanal D'de yayınlanan Yazın Öyküsü dizisinde Umut karakterini canlandırmaktadır.

Ödülleri

2005 - 42. Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu

2007 - 18. Ankara Uluslararası Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu

2015 - 20. Sadri Alışık Sinema Ödülleri, Dram dalında "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu