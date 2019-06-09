Vietnamlı oyuncu Ngoc Trinh'e kıyafeti nedeniyle soruşturma açıldı

Fransa'nın Cannes şehrinde sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen 72. Cannes Film Festivali'ne Vietnamlı oyuncu Ngoc Trinh kıyafetiyle damga vurmuştu. Kırmızı halı üzerinde transparan elbisesiyle objektiflere poz veren oyuncu ülkesinde hedef haline geldi.

HÜKÜMETİ HAREKETE GEÇİRDİ

Bu görüntülerin ardından Vietnam hükümeti, Trinh'in cesur kıyafetini beğenmediklerini ve 29 yaşındaki oyuncuya ceza vereceklerini duyurdu. O dönem elbiseyi değerlendiren modacılar ise Trinh'in çok cesur bir tasarım tercih ettiğini söyleyerek, genç oyuncuya tam puan vermişti.

"SALDIRGAN BİR KIYAFETTİ"

Ülkenin Kültür, Spor ve Turizm Bakanı Nguyen Ngoc Thien, konuşa yönelik açıklamalarda bulundu. Thien, "Kıyafeti uygun değil, saldırgandı ve kamuoyunda huzursuzluk yarattı ve Vietnam'ın uluslararası alanda imajını zedeledi. Yetkililere görev verdim ve bu konuyla ilgili soruşturma başlatıldı." dedi.

PARA CEZASI VAR

Vietnem'da açık kıyafet giyinenler için para cezası yaptırımı var.