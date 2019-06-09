Vietnamlı oyuncu Ngoc Trinh'e kıyafeti nedeniyle soruşturma açıldı
Vietnamlı oyuncu Ngoc Trinh Cannes Film Festivali'nde giydiği elbise nedeniyle soruşturma açıldı.
Fransa'nın Cannes şehrinde sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen 72. Cannes Film Festivali'ne Vietnamlı oyuncu Ngoc Trinh kıyafetiyle damga vurmuştu. Kırmızı halı üzerinde transparan elbisesiyle objektiflere poz veren oyuncu ülkesinde hedef haline geldi.
HÜKÜMETİ HAREKETE GEÇİRDİ
Bu görüntülerin ardından Vietnam hükümeti, Trinh'in cesur kıyafetini beğenmediklerini ve 29 yaşındaki oyuncuya ceza vereceklerini duyurdu. O dönem elbiseyi değerlendiren modacılar ise Trinh'in çok cesur bir tasarım tercih ettiğini söyleyerek, genç oyuncuya tam puan vermişti.
"SALDIRGAN BİR KIYAFETTİ"
Ülkenin Kültür, Spor ve Turizm Bakanı Nguyen Ngoc Thien, konuşa yönelik açıklamalarda bulundu. Thien, "Kıyafeti uygun değil, saldırgandı ve kamuoyunda huzursuzluk yarattı ve Vietnam'ın uluslararası alanda imajını zedeledi. Yetkililere görev verdim ve bu konuyla ilgili soruşturma başlatıldı." dedi.
PARA CEZASI VAR
Vietnem'da açık kıyafet giyinenler için para cezası yaptırımı var.
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GURBAN OLURUM NE GÜZEL GİYİNMİŞ. BİZİM BURAYA GEL DİYECEGİMDE BURADA DA ELEŞTİRİ YAPARSAN YÖNETİME SİLİVRİYİ BOYLARSINCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kepazelik!?!?!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hayvanlara özenmiş çıplak geziyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Şimdi bu üzerindekine kıyafet mi deniliyor... bizim ülkemizde de aynı özenti.. popüler kültürün zavallıları! Oysaki insanı hayvandan farklı kılan şeydir giyinmek düşünmekCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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bu salak üzerine birseyler giyindigini zannetmis ama tamamen ciplak oldugunun farkinda degil galiba yada resmen zengin koca aramak icin böyle davranmisCevap Yaz 2 Yayından Kaldır