VİDEO VE FOTOĞRAF KAYDETMEK İÇİN ÖZEL DÜZENEKLİ POŞETLE YAKALANDI
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VİDEO VE FOTOĞRAF KAYDETMEK İÇİN ÖZEL DÜZENEKLİ POŞETLE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da mobilya ustası Ş.D. (60), telefonla fotoğraf ve görüntü almak için düzenek hazırladığı poşetle semt pazarında dolaşırken yakalandı.

ANTALYA'da mobilya ustası Ş.D. (60), telefonla fotoğraf ve görüntü almak için düzenek hazırladığı poşetle semt pazarında dolaşırken yakalandı. 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla ifadesi alınan Ş.D, "Ben mobilya ustasıyım. Gördüğüm ürünlerin fotoğrafını çekmek için yaptım" dedi.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, önceki gün özel olarak hazırladığı düzenekle semt pazarına gelen Ş.D, dolaşırken elindeki poşeti düşürdü. Poşetteki düzenekte telefon olduğunu gören vatandaşlar, durumu pazarda görev yapan zabıta ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine S.D.?nin yanına gelen polis ekipleri, şüpheliyi emniyete götürdü. Burada Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla ifadesi alınan Ş.D., suçlamaları kabul etmedi. İfadesinde, mobilya ustası olduğunu ve ürünleri çekmek için düzenek hazırladığını iddia eden Ş.D, "Ben mobilya ustasıyım. Gördüğüm ürünlerin fotoğrafını çekmek için öyle bir yola başvurdum" dedi.

Ş.D, savcılık talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

VİDEO VE FOTOĞRAF KAYDETMEK İÇİN ÖZEL DÜZENEKLİ POŞETLE YAKALANDI
VİDEO VE FOTOĞRAF KAYDETMEK İÇİN ÖZEL DÜZENEKLİ POŞETLE YAKALANDI
VİDEO VE FOTOĞRAF KAYDETMEK İÇİN ÖZEL DÜZENEKLİ POŞETLE YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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