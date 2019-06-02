Video | İstanbul tezahüratı, Salah'ın 'ikizi': Şampiyonlar Ligi finalinden geriye kalanlar
Liverpool ve Tottenham arasında Madrid’de oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi renkli görüntülere sahne oldu
Liverpool ve Tottenham arasında Madrid'de oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi renkli görüntülere sahne oldu.
Liverpoollular takımlarını desteklemeye İstanbul tezahüratları eşliğinde geldi. Taraftarlar Kırmızılar'ın 2005'teki finalde 3-0 geriye düştüğü maçı çevirerek kupayı kazanmasına gönderme yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com