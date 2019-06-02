Video | İstanbul tezahüratı, Salah'ın 'ikizi': Şampiyonlar Ligi finalinden geriye kalanlar

Video | İstanbul tezahüratı, Salah'ın 'ikizi': Şampiyonlar Ligi finalinden geriye kalanlar

Liverpool ve Tottenham arasında Madrid’de oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi renkli görüntülere sahne oldu

Video | İstanbul tezahüratı, Salah'ın 'ikizi': Şampiyonlar Ligi finalinden geriye kalanlar

Liverpool ve Tottenham arasında Madrid'de oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi renkli görüntülere sahne oldu.

Liverpoollular takımlarını desteklemeye İstanbul tezahüratları eşliğinde geldi. Taraftarlar Kırmızılar'ın 2005'teki finalde 3-0 geriye düştüğü maçı çevirerek kupayı kazanmasına gönderme yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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