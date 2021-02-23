(VİDEO-GRAFİK) KIŞ TURİZMİNİN GÖZDE MERKEZLERİ - İstanbul'a "komşu" kayak merkezi: Kartepe
23.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:09
-Video grafik Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe, coğrafi konumu, erişilebilirliği ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
-Video grafik Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe, coğrafi konumu, erişilebilirliği ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca