(VİDEO-GRAFİK) KIŞ TURİZMİNİN GÖZDE MERKEZLERİ - İstanbul'a "komşu" kayak merkezi: Kartepe
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(VİDEO-GRAFİK) KIŞ TURİZMİNİN GÖZDE MERKEZLERİ - İstanbul'a "komşu" kayak merkezi: Kartepe

23.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:09

-Video grafik Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe, coğrafi konumu, erişilebilirliği ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

-Video grafik Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe, coğrafi konumu, erişilebilirliği ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

(VİDEO-GRAFİK) KIŞ TURİZMİNİN GÖZDE MERKEZLERİ - İstanbul'a 'komşu' kayak merkezi: Kartepe
(VİDEO-GRAFİK) KIŞ TURİZMİNİN GÖZDE MERKEZLERİ - İstanbul'a 'komşu' kayak merkezi: Kartepe
(VİDEO-GRAFİK) KIŞ TURİZMİNİN GÖZDE MERKEZLERİ - İstanbul'a 'komşu' kayak merkezi: Kartepe
(VİDEO-GRAFİK) KIŞ TURİZMİNİN GÖZDE MERKEZLERİ - İstanbul'a 'komşu' kayak merkezi: Kartepe

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

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