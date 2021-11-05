Vida Loca ne demek? Vida Loca Türkçe anlamı nedir? Vida Loca hangi dilde, ne anlama geliyor?

Vida Loca şarkısıyla birlikte Vida Loca'nın ne anlama geldiği merak konusu oldu. Peki, Vida Loca nedir, ne demektir? Vida Loca Türkçe karşılığı nedir?

VIDA LOCA NE DEMEK?

Vida Loca İspanyolca bir ifadedir ve Türkçe anlamı "Çılgın hayat" demektir. Vida Loca ismi daha önceden birçok şarkıda geçmiştir.

Vida Türkçe anlamı "Hayat" demektir. Loca Türkçe anlamı ise "Çılgın, Deli" demektir.

Vida Loca anlamı : Çılgın Hayat

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