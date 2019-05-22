Victoria's Secret Meleği Elsa Hosk Bornozlu Fotoğrafıyla Büyüledi!
Model Elsa Hosk, Cannes Film Festivali için Fransa'ya gitti. Güzel model, sosyal medya hesabından kaldığı otelde çektirdiği bornozlu fotoğraflarını paylaşarak sosyal medyada gündem oldu.
Bu yıl 72'nci kez düzenlenen Cannes Film Festivali, sinemanın yanı sıra modanın yıldızlarını da ağırlamaya devam ediyor. Adını Victoria's Secret meleği olarak duyuran Elsa Hosk da bunlardan biri oldu. Ünlü model, Cannes'a ulaştıktan sonra yerleştiği otel odasının penceresinde çektirdiği bornozlu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.
TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI
Elsa Hosk'un ABD ile Fransa arasındaki saat farkından ve uzun uçak yolculuğundan etkilendiğini ifade ettiği pozuna takipçilerinden beğeni yağdı. Elan Hosk, bornozlu fotoğraflarına ''Cannes jet lag'' notunu ekledi.
YORUMLAR (6)
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TÜRK KADINI ''nın eline su dökemez bu ne len ceset gibiCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Kafası gövdesiyle neredeyse aynı boyda. Korkutucu bir manzaraCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kutu bebek gibi. Ama tabii hileli. kaburgalarını aldırıyorlar bunlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Peruk giymiş iskelete miCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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