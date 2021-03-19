Vicdansız sürücü köpeğe çarptı, arkasına bakmadan kaçtı
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Vicdansız sürücü köpeğe çarptı, arkasına bakmadan kaçtı

19.03.2021 14:14 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:24
Vicdansız sürücü köpeğe çarptı, arkasına bakmadan kaçtı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kullandığı araçla köpeğe çarpan sürücü, durmadan yoluna devam etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kullandığı araçla köpeğe çarpan sürücü, durmadan yoluna devam etti. Yaralı köpek ise kanlar içerisinde saatlerce olay yerinde yardım edilmesini bekledi.

Şuhut'ta seyir halindeki kamyon köpeğe çarparak yardım edeceği yere arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Kanlar içerisinde kalan köpek yardım edilmeyi beklerken çevredeki vatandaşların ilgisizlikleri ise gözlerden kaçmadı.

Olayı gören Halil İbrahim Doğanay, konuyla ilgili açıklamalarında, "Köpeğin yaralı halini ben gördüm. Koştum plakayı göremedim, ama kamyondu. Kamyondaki adam yaralı köpek ile ilgilenmedi hızlıca kaçtı gitti" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Vicdansız sürücü köpeğe çarptı, arkasına bakmadan kaçtı
Vicdansız sürücü köpeğe çarptı, arkasına bakmadan kaçtı
Vicdansız sürücü köpeğe çarptı, arkasına bakmadan kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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