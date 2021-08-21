VFŞL Yarı Final Ganimetlerini almayı unutmayın!
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VFŞL Yarı Final Ganimetlerini almayı unutmayın!

VFŞL Yarı Final Ganimetlerini almayı unutmayın!
Playerbros - Haberler | Gamegar

VFŞL İzleyicilerini birbirinden güzel ödüller bekliyor!

VFŞL'de yarı final heyecanı bugün saat 14.00'de başlıyor! Büyük Finali öncesinde bugün oynanacak NASR Esports ve Galakticos yarı final serisinde Ganimet kazanabileceksiniz.

Ganimetler sadece canlı yayınlar sırasında kazanılabilecek ve maçları adresinden izlemeniz gerekecek. Riot hesabınızla lolespor.com adresine giriş yapıp ödül ve Ganimet alma onayı vermeniz yeterli olacak.

Eğer Ganimet oyun içinde yaşanan bir olayla tetiklenirse, bir bildirim alacaksınız. Ganimeti almak için ekrandaki bildirime tıklayın veya dilediğiniz zaman lolespor.com adresindeki Ganimet sayfasını ziyaret etmeniz yeterli olacak. Eğer kostümünü kazandığınız şampiyona sahip değilseniz hem kostüm hem de şampiyon hesabınıza eklenecek.

Bugünkü karşılaşmada, 100 adet Parti Canavarı Fiddlesticks, 500 adet Havuz Partisi Mundo ve 1000 adet Hextech Seti izleyicileri bekliyor.

Pazar günü oynanacak Galatasaray Espor – Beşiktaş serisinde ise 100 adet Parti Canavarı Fiddlesticks, 500 adet Havuz Partisi Lee Sin ve 1000 adet Hextech Seti dağıtılacak.

Kaynak: Playerbros

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