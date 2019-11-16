Vezirköprü'de "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi

16.11.2019 18:22 | Son Güncelleme: 16.11.2019 18:22

Vezirköprü ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi.



Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Şahin konuşmacı olarak katıldı.

İlçe Müftüsü Ali Erbaş, Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid-i Nebi Haftası'nın Müslümanların zihin ve gönül dünyalarında çok güçlü ve köklü bir yere sahip olduğunu söyledi.

Erbaş'ın Şahin'e hediye sunumunun ardından sona eren konferansa Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Ümit Çetinkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, Diyanet-Sen Vezirköprü temsilcileri ile din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA