Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu Veyis Ateş'in sunduğu daha önceki canlı yayınlarda yaşanan yellenme kazaları sonrası bu kez stüdyoda köpek havlama sesi duyuldu.

Son dönemlerde Habertürk ekranlarında canlı yayınlar sırasında duyulan seslere bir yenisi daha eklendi.

Veyis Ateş'in sunduğu "Habertürk gündem" programına; gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar, Emekli asker Mete Yarar ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu konuk oldu.

HAVLAMA SES DUYULDU, VEYİS ATEŞ ARAYA GİRDİ

Programda; Mete Yarar'ın konuştuğu esnada ise stüdyoda köpek havlama sesi duyuldu. Havlama sesi Oral Çalışlar'ın mikrofonundan gelirken, Veyis Ateş araya girip daha önceki programlarda yaşanan yellenme kazalarına atıfta bulundu. Ateş, "Oral abi, bu program seslere karşı duyarlı bir program. Dolayısıyla bunun bir köpek sesi olduğunu lütfen senden duymak isteriz" ifadelerini kullandı.

KAHKAHA ATTILAR

Konuklar olayı kahkaha ile karşılarken, Oral Çalışlar da, "Evet, evet benden geliyor. Adadayım" diyerek köpek sesinin kendisinden geldiğini doğruladı.