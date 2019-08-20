Veterinerler yaban hayvanları için harekete geçti

20.08.2019 12:32

İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Gökhan Özdemir, bölgedeki orman yangınlarında yaralanan yaban hayvanları için yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Gökhan Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de çıkan orman yangınlarının en kısa sürede kontrol altına alınması temennisini ifade etti.

Orman yangınlarında yaralanan yaban hayvanları için gereken katkıyı vereceklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Her zaman hatırlattığımız gibi yanan sadece ormanlarımız değil, kaybettiğimiz doğal varlığımızın içinde yaban hayatının üyesi ve bizlere emanet canlılar da var. Biz veteriner hekimler olarak bu zor zamanda, yangınla mücadele sırasında yaralanmış olan yaban hayvanlarına ilk müdahalelerini yapmak amacıyla gönüllü klinisyen meslektaşlarımızla yardıma hazırız. 2011 yılından bu yana Dünya Veteriner Hekimler Günü'nde Ege Orman Vakfı ile yaptığımız protokol doğrultusunda fidan dikme etkinliği gerçekleştiren bir meslek kuruluşu olarak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bizzat takip ettiği yangın söndürme çalışmalarında emeği geçen herkese geleceğimiz ve tüm canlılar adına teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA