Veri analizinden siber güvenliğe; dünyaca ünlü firmalardan sertifika eğitimi fırsatı

Çevrimiçi eğitim platformu Coursera ile Yeditepe Üniversitesi arasında bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Çevrimiçi eğitim platformu Coursera ile Yeditepe Üniversitesi arasında bir iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre bir yıl boyunca akademisyenler öğrenme ve öğretme alanındaki yenilikler ve yenilikçi yaklaşımlar üzerine, öğrenciler ise dünyaca ünlü küresel markalardan online olarak veri analizi, veri bilimi, veri görselleştirme, siber güvenlik, proje yönetimi, görsel analiz, sosyal medya pazarlaması ve yönetimi gibi başlıklarda eğitim alacak. Eğitimleri tamamlayanlara ise uluslararası alanda kullanabilecekleri bir sertifika verilecek.

Yeditepe Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Birimi YU-LEARNT'ün yürütücülüğünde gerçekleşen iş birliğinde akademisyen ve öğrencilere yönelik eğitimler planlandı. Bir yıl boyunca öğrenciler, dünyaca ünlü küresel markalardan dersler alacak, sertifika programlarına katılacak.

Koronavirüsle birlikte yaygınlaşan çevrimiçi eğitimin bu iş birliğinde öncü rol oynadığını belirten Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı, Öğrenme ve Öğretme Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Berrin Yanıkkaya, "Pandemi sürecinde Coursera birtakım derslerini dünyaya ücretsiz erişime açtı. Bizim öğrencilerimizin gösterdiği ilginin verileri elimizde var. Hangi alanlara ve ne tür kurslara ilgi göstermişler bunları biliyoruz. Özellikle veri bilimi ve bilgisayar üzerine eğitimlere kaydolduklarını tespit ettik. Biz de bu noktadan yola çıkarak daha geniş çaplı bir iş birliği gerçekleştirdik" dedi.

"ÖĞRENCİLERİN İŞ BULMALARINI KOLAYLAŞTIRACAK EĞİTİMLER OLACAK"

Anlaşma kapsamında öğrenci ve öğretim üyelerine yönelik eğitimler gerçekleştirilmeye başladığını anlatan Prof. Dr. Berrin Yanıkkaya, "Profesyonel anlamda, mesleki gelişime katkıda bulunacak eğitimler planladık. Eğitime katılanların dünyaca tanınan ünlü şirketlerin veri bilimi, analizi, görselleştirmesi, siber güvenlik ve yeni teknolojiler ile ilgili alanlarda eğitim veren birimlerinin sertifikalarını alma olanağı olacak. Öğrenci ve öğretim elemanlarımıza farklı programlar sunuyoruz. Öğrencilerimize sunduğumuz program dünyaca ünlü firmaların sertifikaları, hocalarımıza sunduklarımız ise daha çok günün gereklerine yeni öğrenme ve öğretme tekniklerine yönelik olarak tasarlanmış zorunlu ve seçimli eğitimlerden oluşuyor. Öğretim elemanlarımız için araştırma, liderlik, yönetim gibi bir üniversitenin farklı alanlarına hitap eden türden eğitimleri bir seçimlik havuz içine aldık. Öğrencilerimizin ise uluslararası alanda kullanabilecekleri, giderek rekabetçi hale gelen sektörde kendilerine destek olacak, iş bulmalarını kolaylaştıracak türden eğitimler gerçekleştiriliyor" değerlendirmesinde bulundu.

VERİ ANALİZİ, PAZARLAMA, SİBER GÜVENLİK EĞİTİMLERİ...

Eğitimden yararlanmak isteyen öğrencilerin başarı durumlarına, bulundukları sınıfa ve eğitim gördükleri disiplinlere göre belirlendiğini ifade eden Prof. Dr. Yanıkkaya, "Coursera ile anlaşmamız uyarınca belirli sayıda lisansımız var ve biz bunu tüm yıl boyunca farklı öğrencilerimizin faydalanabileceği şekilde kullanıyoruz. Bu kapsamda 5 haftalık bir sertifika programını bir yıl boyunca farklı öğrencilerimizin faydalanabileceği şekle getiriyoruz. Daha önceden hangi alanlarda öğrencilerin taleplerinde yoğunlaşma olduğunu saptamıştık. Bu alanlarda başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerimizi sırayla davet ettiğimiz veri analizi, veri görselleştirme, siber güvenlik ve özellikle sosyal medya ağları üzerinden yapılan pazarlama eğitimlerine yönelik eğitimlere Temmuz

ayının ilk haftası itibariyle başladık. Düzenli olarak kullanımları takip ettiğimiz bir yönetici panelimiz var. Her bir sertifika programı 1 ile 5 hafta arasında kullanıcının hızına göre tamamlanıyor. İsterseniz 3 haftada tamamlayabilirsiniz. Anlaşma yıl boyunca süreceğinden hem fakültelerdeki hocalarımız hem öğrenciler açısından en geniş kapsamlı katılımın sağlanacağını umuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı