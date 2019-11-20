Vergi rekortmenlerinde ilk iki sıra gizli kaldı üçüncü Rahmi Koç

20.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:04

Türkiye'nin 2018 yılı gelir vergisi rekortmenlerinden ilk ikisi isimlerinin açıklanmasını tercih etmezken, 3'üncü sıranın sahibi 54 milyon 169 bin 334 lirayla Mustafa Rahmi Koç oldu.



Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle