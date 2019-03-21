Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Müslümanlığa Yeşik Işık!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT 1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin büyük hayranı olan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun dizi sayesinde Müslüman olabileceğini ifade ettiğini açıkladı.
Bir etkinliğe katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eylül ayında Venezuela'ya gittiğim zaman ikili görüşmeleri yaptım. Maduro 'bu dizi gerçek İslamiyet'i öğretiyor ve belki bir gün bu dizi sayesinde Müslüman olacağım' dedi'' şeklinde konuştu.
"ALANYA'DA ÇEKİLMESİ ÇOK ANLAMLIDIR"
Antalya'da Turizm Merkezi Belek'teki bir otelde Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile ortak basın toplantısı katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu buradan da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Amfi Tiyatro'da Üniversiteli Aktif Gençlik (ÜNİAK) tarafından organize edilen Gençlik Söyleşileri katıldı. Bakan Çavuşoğlu'na TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, dizinin Abdurrahman karakterine hayat veren Celal Al, Bamsı karakterinin mimarı Nurettin Sönmez, dizinin yönetmen koltuğunda oturan Metin Günay ve dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'da eşlik etti. Çavuşoğlu, "Dizinin bir bölümünün Alanya'da çekilmesi çok anlamlıdır ve ecdadımızın ilk fethi ettiği yerlerden birisidir.'' şeklinde konuştu.
"MADURO BU DİZİ SAYESİNDE MÜSLÜMAN OLACAĞIM' DEDİ"
Bakan Çavuşoğlu, Diriliş Ertuğrul hayran olan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ilgili konuşarak, "Eylül ayında Venezuela'ya gittiğim zaman ikili görüşmeleri yaptım. Ondan sonra seti son ziyaretimde ki videoyu gösterdim Çığlık çığlığa ayağa kalktı. Önce dizideki tek tek isimleri saydıktan sonra sakinleşti ve sonra dedi ki bu dizi gerçek İslamiyet'i öğretiyor ve belki bir gün bu dizi sayesinde Müslüman olacağım dedi. Bunları duyunca gurur duyuyoruz ve mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.
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Maduro birilerine gel gel diyorsun dikkat et kendine başından tarak eksik olmaz Allah inşallah senin kalbine iman nuru ile aydınlatırCevap Yaz Yayından Kaldır
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adam baktı ekmek burada.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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elin madurosu anlıyor, bizdekiler hala lay lay lom. . .Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Allah hidayet nasip etsin maduro inşallah müslüman olursunuzCevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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yine din istismarı başladı agla gözlerim agla doldur cepleri paraCevap Yaz 5 9 Yayından Kaldır