Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Müslümanlığa Yeşik Işık!

Bir etkinliğe katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eylül ayında Venezuela'ya gittiğim zaman ikili görüşmeleri yaptım. Maduro 'bu dizi gerçek İslamiyet'i öğretiyor ve belki bir gün bu dizi sayesinde Müslüman olacağım' dedi'' şeklinde konuştu.

"ALANYA'DA ÇEKİLMESİ ÇOK ANLAMLIDIR"

Antalya'da Turizm Merkezi Belek'teki bir otelde Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile ortak basın toplantısı katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu buradan da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Amfi Tiyatro'da Üniversiteli Aktif Gençlik (ÜNİAK) tarafından organize edilen Gençlik Söyleşileri katıldı. Bakan Çavuşoğlu'na TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, dizinin Abdurrahman karakterine hayat veren Celal Al, Bamsı karakterinin mimarı Nurettin Sönmez, dizinin yönetmen koltuğunda oturan Metin Günay ve dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'da eşlik etti. Çavuşoğlu, "Dizinin bir bölümünün Alanya'da çekilmesi çok anlamlıdır ve ecdadımızın ilk fethi ettiği yerlerden birisidir.'' şeklinde konuştu.

"MADURO BU DİZİ SAYESİNDE MÜSLÜMAN OLACAĞIM' DEDİ"

Bakan Çavuşoğlu, Diriliş Ertuğrul hayran olan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ilgili konuşarak, "Eylül ayında Venezuela'ya gittiğim zaman ikili görüşmeleri yaptım. Ondan sonra seti son ziyaretimde ki videoyu gösterdim Çığlık çığlığa ayağa kalktı. Önce dizideki tek tek isimleri saydıktan sonra sakinleşti ve sonra dedi ki bu dizi gerçek İslamiyet'i öğretiyor ve belki bir gün bu dizi sayesinde Müslüman olacağım dedi. Bunları duyunca gurur duyuyoruz ve mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.