Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cüneyt Özdemir'in Sorusu Karşısında Ara Vermek İstedi

CNN Türk'te yayınlanan 5N1K programı için Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile söyleşi yapan Cüneyt Özdemir, soruları çok direkt sorduğunu, hatta zaman zaman Maduro'nun sinirlendiğini söyleedi. Özdemir, "Maduro sık sık Türkiye'ye olan sevgisini dile getirdi" dedi.

Gerildi

Maduro'ya ABD ile ilişkileri ile ilgili sorular sorduğunu belirten Özdemir, Pompeo'nun kendisine Twitter'dan 'diktatör' imasında bulunması sorusuyla Maduro'nun gerildiğini ve söyleşiye ara verdiğini ifade etti.

Özdemir, sonrasında Maduro'nun isteği üzerine söyleşiye devam edildiğini ve o soruya şöyle cevap verildiğini açıkladı: "Pompeo herkesi kendi dikte ettiği gibi konuşmasını istiyor ve onun söyledikleri olsun istiyor."

Özdemir, söyleşinin tamamının CNN Türk ekranlarındaki 5N1K programında yayınlanacağını belirtti.