Venezuela'da 10 çifte Sevgililer Günü'nde toplu nikah kıyıldı - Haberler
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Venezuela'da 10 çifte Sevgililer Günü'nde toplu nikah kıyıldı

AA, Marcos Salgado - Güncel
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Venezuela'da Sevgililer Günü'nde Caracas'ın doğusundaki Chacao Belediyesince düzenlenen toplu düğün töreninde on çift evliliğe imza attı.

Venezuela'da Sevgililer Günü'nde Caracas'ın doğusundaki Chacao Belediyesince düzenlenen toplu düğün töreninde on çift evliliğe imza attı. Nikah törenine yerel belediye başkanı Gustavo Duque başkanlık etti. Törene çiftlerin akraba ve arkadaşları da katıldı.

Venezuela'da 10 çifte Sevgililer Günü'nde toplu nikah kıyıldı

Venezuela'da 10 çifte Sevgililer Günü'nde toplu nikah kıyıldı

Venezuela'da 10 çifte Sevgililer Günü'nde toplu nikah kıyıldı

AA / Marcos Salgado - Güncel

Sevgililer Günü, Venezuela, Evlilik, Düğün, Güncel, Haberler

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