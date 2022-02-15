Venezuela'da 10 çifte Sevgililer Günü'nde toplu nikah kıyıldı
AA, Marcos Salgado - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Venezuela'da Sevgililer Günü'nde Caracas'ın doğusundaki Chacao Belediyesince düzenlenen toplu düğün töreninde on çift evliliğe imza attı.
Venezuela'da Sevgililer Günü'nde Caracas'ın doğusundaki Chacao Belediyesince düzenlenen toplu düğün töreninde on çift evliliğe imza attı. Nikah törenine yerel belediye başkanı Gustavo Duque başkanlık etti. Törene çiftlerin akraba ve arkadaşları da katıldı.