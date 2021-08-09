Venedik'in ünlü Piazza San Marco Meydanı'nı su bastı
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Venedik'in ünlü Piazza San Marco Meydanı'nı su bastı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'nın Venedik kentinde yer alan ünlü Piazza San Marco Meydanı'nı nadir görülen yaz seli sonucu su bastı.

İtalya'nın Venedik kentinde yer alan ünlü Piazza San Marco Meydanı'nı nadir görülen yaz seli sonucu su bastı.

İtalya'nın Venedik kentinde yer alan ünlü Piazza San Marco Meydanı'nda dün nadir görülen yaz seli meydana gelmesi sonucu ünlü meydan göle döndü. Meydanda bulunan kişiler ayakkabılarını çıkarmak zorunda kalırken, bazı çiftler ise piyano eşliğinde suyun içinde dans etti. Venedik, sonbahar ve kış aylarında sıklıkla "acqua alta" (yüksek su) denilen su baskınlarından etkilenirken, Kasım 2019'da meydana gelen yıkıcı sel felaketlerinde yüz milyonlarca euroluk hasar meydana gelmişti.

(İHA)

Venedik'in ünlü Piazza San Marco Meydanı'nı su bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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