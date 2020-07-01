Vejeteryanlar İçin 3D Yazıcıda Et Üretilecek
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Vejeteryanlar İçin 3D Yazıcıda Et Üretilecek

Birkaç yıldır hayatımıza giren bitki bazlı etlerin kalitesi gitgide artmaya başlıyor. İsrail merkezli Redefine Meat adında bir şirket vejeteryanlar için 3D yazıcıda bitkiden et üretmeye başlıyor.

Vejeteryanlar İçin 3D Yazıcıda Et Üretilecek
01.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:44

Birkaç yıldır hayatımıza giren bitki bazlı etlerin kalitesi gitgide artmaya başlıyor. İsrail merkezli Redefine Meat adında bir şirket vejeteryanlar için 3D yazıcıda bitkiden et üretmeye başlıyor. Peki bitki bazlı üretilen bu etler gerçekten lezzetli olabilir mi?

Reuters tarafından aktarılan bir rapora göre Redefine Meat, gelecek yıl bitki bazlı malzemeler kullanarak gerçekçi biftek üretmek için 3D baskı teknolojisini kullanacak. Bifteklerin gerçek sığır eti gibi görünmesi amaçlayan şirket, bu lezzetin hayvan kesmeden de oluşturulabileceğini düşünüyor.

Bitkisel et neden 3D yazıcıda üretiliyor?

Gerçek hayvan etinin kas yapısını taklit etmek için gerekli olan 3D yazıcılar, gerçek biftek dokusunu kopyalayıp bitkisel ete yansıtabiliyor. Redefine Meat CEO'su Eshchar Ben-Shitrit'e göre makineler gelecek yıl saatte yaklaşık 20 kg et üretecek ve bu, hayvansal ete gerçek bir alternatif oluşturulabileceği anlamına geliyor.

Bitkisel etin en erken önümüzdeki yıla kadar restoranlarda görülebileceğini söyleyen Redefine Meat, ilk olarak bifteğin kopya edileceğini ifade etti. Gerekli kontrollerin yapılması ve tadım aşamasından başarılı çıkması dahilinde bitkisel etin hayatımıza girmesi uzak bir ihtimal olarak gözükmüyor. Peki ya siz hayvan eti yerine bitkisel eti tercih eder misiniz?

Kaynak: Tamindir

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