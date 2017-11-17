Vefat Eden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde menenjit rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru için Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.



Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Yıldırım (33) 2011 yılında Erbaa'da görev yaptığı sırada hırsızlık ihbarını değerlendirirken çıktığı iş yerinin çatısından düşerek başından yaralandı. Tedavisinin ardından görevi başına dönen Yıldırım 6 Ekim günü tekrar rahatsızlandı. Menenjit teşhisi konulan polis memuru önce Erbaa Devlet Hastanesine buradan da Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. 41 gün Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altında kalan Mustafa Yıldırım dün akşam doktorların müdahalesine rağmen geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.



Polis memuru için Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Tokat Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım ile polis memuru Yıldırım'ın mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Polis Memurunun eşi Aysu Yıldırım, 8 yaşındaki oğlu Turaç Yıldırım annesi Fatma Yıldırım, babası Sadullah Yıldırım tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Mustafa Yıldırım duaların okunmasının ardından memleketi Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine gönderildi. - TOKAT