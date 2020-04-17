Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı - Haberler
Kalp Krizi, Kayseri, Güncel

Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı

Kayseri'de kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden kadın için kızı mevlit okuttu. Koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yayınlanan mevlide, merhumenin yakınları ve sevenleri bu şekilde katılım sağladı.

17.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:54
Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı

Kayseri'de kalp krizi geçiren İlmiye Başyazıcıoğlu, hayatını kaybetti. Başyazıcıoğlu için okutulan mevlit, kızı tarafından sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Mevlide katılamayan aile yakınları ve sevenleri, programı buradan takip etti.

INSTAGRAM VE YOUTUBE'DA YAYINLANDI

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını evlerinde kalması gereken kişileri, yaşadıkları kayıplarda da acılarını internet üzerinden paylaşmaya zorluyor. Kayseri'de kentin tanınmış iş insanlarından Ömer Başyazıcıoğlu'nun eşi İlmiye Başyazıcıoğlu (65), kalp krizi sonucu 9 Nisan'da hayatını kaybetti. İlmiye Başyazıcıoğlu'nun cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Kentte "perşembe" olarak adlandırılan mevlit, salgın dolayısıyla katılamayanlar için Başyazıoğlu'nun kızı Hülya Tiritoğlu'nun Instagram hesabından ve YouTube üzerinden yayınlandı.

TAZİYELER DE SOSYAL MEDYADAN KABUL EDİLDİ

Ailenin evinde okunan Kur'an-ı Kerim'i de sosyal medyadan takip edenler başsağlığı mesajlarını ve üzüntülerini yine buradan iletti. Hülya Tiritoğlu, iyilikseverliği ile bilinen annelerini ani bir şekilde kaybetmenin hüznü içinde olduklarını dile getirdi. Sevdikleriyle acılarını paylaşmak istemelerine rağmen koronavirüs salgını dolayısıyla bunu gerçekleştiremediklerini ifade eden Tiritoğlu, yayını takip edenlere "Hepiniz yanımızda olmak isterdiniz, biz de sizlerle olmak isterdik. Ancak böylesi şu an için daha iyi görünüyor. Hatimleriniz, dualarınız için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi Haberler
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar Haberler
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu Haberler
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Görüntü İstanbul'da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar Haberler
Görüntü İstanbul'da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alınırken, bildiren muhtar ödül aldı
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alınırken, bildiren muhtar ödül aldı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler...
Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü
Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü
Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı
Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı
Günlük burç yorumları 17 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 17 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı
'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı
Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor
Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti
Kalın, 'Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?' sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu
Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır...
Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim
Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı
İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti
İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti
Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı
Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek
İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü
Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü
Güne düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,95'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,95'ten işlem görüyor
İstanbul Boğazı'ndan 'Corona' isimli gemi geçti
İstanbul Boğazı'ndan "Corona" isimli gemi geçti
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı
Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak
Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Levent Gök Saruhan Oluç Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Emrah Kibariye Acun Ilıcalı Fahriye Evcen
Spor Falcao Tamer Tuna Lionel Messi Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Nisan Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 12:06:27. #1.15#
title