Vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlendi (2)

Cenaze töreni TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Saygı duruşu Dua edilmesi Cenazenin uğurlanması TBMM - Vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlendi.