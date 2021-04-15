Vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlendi (2)
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Cenaze töreni TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Saygı duruşu Dua edilmesi Cenazenin uğurlanması TBMM - Vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlendi.
Cenaze töreni
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Saygı duruşu
Dua edilmesi
Cenazenin uğurlanması TBMM - Vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlendi. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk