Vefalı eller bu kez dışarı çıkamayan arıcının kovanlarına bakım yaptı
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Vefalı eller bu kez dışarı çıkamayan arıcının kovanlarına bakım yaptı

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu, 67 yaşındaki arıcının kovanlarına bakım yaptı.

Vefalı eller bu kez dışarı çıkamayan arıcının kovanlarına bakım yaptı
22.05.2020 10:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:45

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu, 67 yaşındaki arıcının kovanlarına bakım yaptı.

Valiliğin, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların yardım taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

İhbar hatlarından 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, polis ve jandarma ekipleri başta olmak üzere, gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.

Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinin Şevki mezrasında yaşayan 67 yaşındaki İmam Aydoğdu, 156'yı arayarak arazideki arı kovanlarına bakım yapılmasını talep etti.

Durumun iletildiği Vali Tuncay Sonel, Vefa Sosyal Destek Grubu'na Aydoğdu'nun isteğinin karşılanması talimatını verdi.

Mezraya giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma personeli, Aydoğdu'nun arı kovanlarına bakım yaptı.

Kaynak: AA

Manşet

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