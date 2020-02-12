Vedat Mılor'den Canan Karatay'ın koronavirüs önlemine ilginç çıkış

12.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:18

Prof.Dr. Canan Karatay, tüm Türkiye'nin günlerdir konuştuğu koronavüris salgınıyla ilgili "Turp yerseniz turp gibi olursunuz fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz" dedi. Karatay'ın açıklamasına Vedat Milor'den ilginç bir çıkış geldi.

"FISTIK YERSENİZ FISTIK GİBİ OLURSUNUZ"

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsle ilgili konuşan Prof.Dr. Canan Karatay "Koronavirüs dediğimiz diğer virüslerden farkı yoktur, grip enfeksiyonudur. Bağışıklık sisteminizi güçlendireceksiniz. "Turp yerseniz turp gibi olursunuz fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz" dedi. Yaptığı her açıklamasıyla günlerce konuşulan Karatay'ı bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"HIYAR YEMEYİ BIRAKIYORUZ"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında gelen yemek eleştirmeni Vedat Mılor ise Canan Karatay'ın bu sözlerine Twitter hesabından karşılık vererek "Anladığım kadarıyla hıyar yemeyi bırakıyoruz" dedi.