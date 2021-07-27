VCT Hafta 2 Ana Etkinlik Sunucuları sizlerle!

VCT 2. Hafta maçları başladı, peki ya etkinliğin sunucuları kimler? Detaylar haberimizde!

Ülkemizin merakla takip edilen turnuvalarından biri olan VALORANT Challengers Ana Etkinlik maçları başladı. Biz de sizlere "VCT Hafta 2 Ana Etkinlik Sunucuları"nı derledik.

Yaklaşık 20 dakika önce başlayan Ana Etkinlik'te yine tanıdığımız yüzler yer alıyor. Bu etkinlikte de sunucu kalitesinden ödün vermeyen Riot Games, toplamda 8 sunucuya görev verecek. Hepimizin gerek League of Legends maçlarından gerek CS: GO ve VALORANT maçlarındaki sunumlarıyla tanıdığımız 8 isim ise şu şekilde:

Alican "KARAHAN" Karahan

Berke "VLAD" Kantürk

Özgür "ROOT" Alagül

Anıl Can "GTRST" Başaran

Eren "HETZE" Akın

Sinan "MEHITRA" Süsler

Oğuz "NOELDAYI" Avcı

Sencer "SENCEREZ" Başçın

VALORANT turnuvalarının vazgeçilmez üçlüsü KARAHAN, VLAD ve ROOT tekrardan maç anlatımında olurken diğer isimler ise maç önü ve maç sonu konuşmalarına ortak olacaklar gibi görünüyor.

Playerbros ekibi olarak öncelikle sunuculara ve ardından etkinlikte tüm takımlara başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros