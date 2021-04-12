Vav Tv frekansı nedir? Vav Tv kimin?
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Vav Tv frekansı nedir? Vav Tv kimin?

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Vav Tv frekansı nedir? Vav Tv kimin?

Turkuvaz Medya'nın yeni kanalı VAV TV, yayın hayatına başladı. Yola "Gerçek bilgi, doğru yorum" sloganıyla çıkacak Vav Tv frekansı nedir? Vav Tv kimin?

Turkuvaz Grubu Tematik Kanallar Başkanı Abdulhalik Çimen, "Dinimizin hikmet dolu güzelliğini, medeniyetimizin zenginliğini anlatacağız." yorumunda bulundu.

VAV TV KİMİN?

Vav Tv Turkuvaz Medya grubuna aittir. Turkuvaz Grubu Tematik Kanallar Başkanı Abdulhalik Çimen, "Dinimizin hikmet dolu güzelliğini, medeniyetimizin zenginliğini anlatacağız." yorumunda bulundu.

Turkuvaz Medya Grubu, tarihi bir projeyi daha hayata geçiriyor. İslam kültür ve medeniyetinin anlatılıp ilim, fikir ve düşünce hayatına dair konuların işleneceği VAV TV, "Gerçek Bilgi Doğru Yorum" sloganıyla yayın hayatına "Merhaba" dedi.

BİR ANADOLU MEDENİYETİNİN TELEVİZYONU OLACAĞIZ

Kanalın kuruluş amacı ve hedeflerini tüm detaylarıyla SABAH'a anlatan VAV TV Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, "Bir Anadolu medeniyetinin televizyonu olacağız. Dinimizin hikmet dolu güzelliğini, medeniyet ve coğrafyamızın zenginliğini, kültür ve sanatımızın inceliğini VAV TV'de anlatacağız" dedi.

FARKLI PROGRAM ZENGİN İÇERİK

İnançlarımızla ve değerlerimizle örtüşen bir yayın politikası izlemeyi hedefleyen VAV TV'nin temel referansı Kur'an-ı Kerim olacak. Deneyimli ekibi ve çeşitli programlarıyla izleyici karşısına geçmeye hazırlanan VAV TV; 24 saat yayın yapacak ve Kur'an, dini sohbet, fikir, kültür-sanat, belgesel gibi birbirinden farklı özgün programları ekranlara taşıyacak.

VAV TV frekans bilgileri

Kanal adı: VAV TV

Uydu: TURKSAT 4A

Frekans:11999

Sinyal Oranı:11.666

Polarizasyon: V(Vertical) - Dikey Batı FEC: 3/4

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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