Kıbrıs'ta 1 Asker Şehit Oldu

Kıbrıs'ta 1 Asker Şehit Oldu

KKTC vatani görevini yerine getirirken rahatsızlanan er Erhan Erbek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit oldu. Acı haberi duyan aile, gözyaşlarına boğuldu

Kıbrıs'ta 1 Asker Şehit Oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini yerine getirirken rahatsızlanan er Erhan Erbek(24, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatani görevini yerine getirirken rahatsızlanan er Erhan Erbek), hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden er Erhan Erbek'in acı haberi Ankara Etimesgut'ta bulunan baba ocağına ulaştı.

Erhan Erbek

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrakları asılan baba evinin önüne büyükşehir belediyesince taziye çadırı kuruldu. Cenazenin yarın öğle namazı sonrası Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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