Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı
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Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

12 yıl önce vahşice katledilen Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun ailesinin sosyal medyada yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu. Ailenin poz verdiği fotoğraf karesinde, Karabulut'un öldürüldüğü odada üzerine kan sıçrayan koltuğun da bulunması dikkat çekti. Aile, gelen yorumlar üzerine fotoğrafı kaldırmak zorunda kaldı.

3 Mart 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut, bir anda Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Vahşet nedeniyle Türkiye ayağa kalkmış ve gazeteler günlerce konuyu manşetten vermişti. 12 yıl sonra Münevver Karabulut cinayeti, ilginç bir şekilde yeniden gündeme geldi.

GARİPOĞLU'NUN KARDEŞİ PAYLAŞTI

Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi S. Garipoğlu kısa bir süre önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir fotoğraf yayınladı. Fotoğraftaki mutlu aile tablosunun altında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Bir aile karesi gibi görünen ve yeni çekilmiş olan fotoğrafta, Garipoğlu ailesi, oturdukları bir koltuk üzerinde poz vermişti. Ancak kısa bir süre sonra gelen tepkiler üzerine S. Garipoğlu o aile fotoğrafını sildi.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ODADAKİ KOLTUK

İddialara göre ailenin oturduğu koltuk, Münevver Karabulut'un 12 yıl önce öldürüldüğü odada yer alan koltuktu.Polis tarafından olay günü yapılan incelemede koltuk üzerinde tespit edilen kan izleri 42, 43 ve 44 şeklinde rakamlarla numaralandırılmıştı. Odanın birçok yerinde kan izleri ortaya çıkmıştı.

KOLTUĞU DA YENİ EVLERİNE GÖTÜRDÜLER

Fotoğraf üzerine Garipoğlu ailesinin olaydan sonra taşındıkları eve koltuğu da götürdüğü de iddia edildi. Bunu fark eden takipçilerin tepki göstermesi üzerine fotoğraf karesi bir süre sonra silindi.

Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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