Vatandaş zaman kaybetmekten kurtuldu
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Vatandaş zaman kaybetmekten kurtuldu

Vatandaş zaman kaybetmekten kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beylikova Belediyesi ve Beylikova Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile emlak vergisi rayiç değerler artık elektronik ortamda alınabilecek.

Beylikova Belediyesi ve Beylikova Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile emlak vergisi rayiç değerler artık elektronik ortamda alınabilecek.

Belediye Başkanı Özkan Alp'in makamında imza törenine; Belediye Meclis üyeleri ve Beylikova Tapu Müdürü Ufuk Akbağoğlu katıldı. Beylikova Belediyesi ve Beylikova Tapu Müdürlüğünce karşılıklı olarak imzalanan protokole göre emlak vergisi rayiç değerler elektronik ortamda alınabilecek. Protokol uyarınca, Tapu Müdürlüğü tarafından işlem yapılan taşınmazların 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında, cari yıla ait emlak beyan değerlerinin Beylikova Belediyesince elektronik ortamda Beylikova Tapu Müdürlüğü ile paylaşılacak. Tapu Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personel de protokol kapsamında Beylikova Belediyesi'nin sistemine girerek vatandaşların borcu olup olmadığını kontrol edebilecek. Borcu olmayan vatandaş zamandan tasarruf edecek. Beylikova Belediyesi'ne borcu bulunan vatandaş ise belediyeye olan borcunu ödedikten sonra Tapu Müdürlüğü'ndeki işlemlerine devam edebilecek.

Törende konuşan Belediye Başkanı Özkan Alp, Beylikova Tapu Müdürlüğü ile aralarında imzalanan protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. İmzalanan bu protokolle vatandaşların Beylikova Belediyesi ve Beylikova Tapu Müdürlüğü gidip gelirken zaman kaybetmekten kurtulduğunu belirten Başkan Özkan Alp, Tapu Müdürlüğüne teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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