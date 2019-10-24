Vatan Partisi, Greta Thunberg'in yüzünü Eren Bülbül pankartıyla kapattı

24.10.2019 09:23

Vatan Partisi, gerekçe olarak Thunberg'in konuşmasında "Türkiye'yi kötülediği" ve sosyal medyada YPG'ye destek veren mesajlar paylaştığı iddiasını gösterdi.

?Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil, daha önce de Greta'nın resminin silinmesini istemiş ve Kadıköy Belediye Başkanı'na çağrı yapmıştı. Kadıköy Belediyesi'nin uyarıları dikkat almadığını belirten Erbil, "Görev Vatan Partisi'ne kaldı" dedi.

Thunberg'in iklim krizine dikkat çekmek için tek başına başlattığı okula gitmeme eylemi bir yıl içinde tüm dünyaya yayıldı.

İsveçli çevre aktivisti, karbon salınımını sıfıra indirmek amacıyla Atlas Okyanusu'nu yelkenli ile geçerek Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmıştı.