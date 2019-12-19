Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, haber kategorisinde tercihini Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

19.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:36

Vatan Partisi Genel Başkanı , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Perinçek, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından belirlenen 'Yılın Fotoğrafları'nı inceledi.

TERCİHİNİ YAVUZ'DAN YANA KULLANDI

kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Perinçek, yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.

İşte Perinçek'in seçtiği o kare;

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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