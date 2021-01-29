Varyant nedir? Mutasyonlu Varyant ne demek? Varyant TDK anlamı

Varyant nedir? Mutasyonlu Varyant ne demek? Gündelik yaşamımızda çokça karşımıza çıkan varyant ne anlama gelir? Varyant kelimesi ne anlama gelir? Varyant nedir? Varyant nedir demektir? Varyant kelimesinin manası nedir? Varyant TDK anlamı

Varyant nedir? Mutasyonlu Varyant ne demek?Günlük hayatın, televizyon programlarında, basılı ve dijital dergi, gazetelerde karşılaşılan kelimelerin TDK sözlüğündeki anlamı merak ediliyor. Varyant ne demek ve ne anlama gelir? Varyant kelimesinin kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

VARYANT NE DEMEK?

Varyant kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Varyant kelimesinin kökeni Fransızca'dır Varyant; e-ticaret sitenizde yer alan ürünlerin ufak farklılıklara sahip benzerlerine verilen addır. Örneğin sitenizde satışta olan bir gömleğin varyantları arasında renk, beden, boyut sayılabilir. E-ticarette varyantları tanımlamak hem müşterilerin site üzerinde yaptıkları aramada daha isabetli sonuçlara ulaşmalarını sağlamayı, hem de stok takibi konusunda daha sağlıklı bir çalışmayı amaçlar.

TDK'YE GÖRE VARYANT ANLAMI

Varyant kelimesinin TDK sözlüğündeki 3 farklı anlamı anlamı bulunmaktadır. Bunlar;