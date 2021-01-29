Varyant nedir? Mutasyonlu Varyant ne demek? Varyant TDK anlamı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Varyant nedir? Mutasyonlu Varyant ne demek? Varyant TDK anlamı

29.01.2021 20:35 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:38
Varyant nedir? Mutasyonlu Varyant ne demek? Varyant TDK anlamı

Varyant nedir? Mutasyonlu Varyant ne demek? Gündelik yaşamımızda çokça karşımıza çıkan varyant ne anlama gelir? Varyant kelimesi ne anlama gelir? Varyant nedir? Varyant nedir demektir? Varyant kelimesinin manası nedir? Varyant TDK anlamı

Varyant nedir? Mutasyonlu Varyant ne demek?Günlük hayatın, televizyon programlarında, basılı ve dijital dergi, gazetelerde karşılaşılan kelimelerin TDK sözlüğündeki anlamı merak ediliyor. Varyant ne demek ve ne anlama gelir? Varyant kelimesinin kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

VARYANT NE DEMEK?

Varyant kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Varyant kelimesinin kökeni Fransızca'dır Varyant; e-ticaret sitenizde yer alan ürünlerin ufak farklılıklara sahip benzerlerine verilen addır. Örneğin sitenizde satışta olan bir gömleğin varyantları arasında renk, beden, boyut sayılabilir. E-ticarette varyantları tanımlamak hem müşterilerin site üzerinde yaptıkları aramada daha isabetli sonuçlara ulaşmalarını sağlamayı, hem de stok takibi konusunda daha sağlıklı bir çalışmayı amaçlar.

TDK'YE GÖRE VARYANT ANLAMI

Varyant kelimesinin TDK sözlüğündeki 3 farklı anlamı anlamı bulunmaktadır. Bunlar;

  1. Bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol, yan yol
  2. Masal, efsane, bilmece, oyun, gelenek vb. bir metnin, bir eserin, bir olayın aslından az çok ayrılan değişik biçimli olanı, değişke
  3. Bir dil içindeki her türlü çeşitlenme
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Guy Ritchie Jason Statham Tuba Büyüküstün
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Tüm Haberler İstifa Otomobil Beşiktaş Brezilya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Varyant nedir? Mutasyonlu Varyant ne demek? Varyant TDK anlamı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 20:38:36. #1.16#
title