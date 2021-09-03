Varank: "Terör belasını bu topraklardan temizlemişken bir daha eski karanlık günlere dönülmesine asla fırsat vermeyeceğiz "
Dicle Kalkınma Ajansı Rekabet İkliminin Geliştirilmesi Finansman Desteği Tanıtım Programı Programa katılanlar Tanıtım videosu gösterimi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MARDİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dicle Kalkınma Ajansı Rekabet İkliminin...
Dicle Kalkınma Ajansı Rekabet İkliminin Geliştirilmesi Finansman Desteği Tanıtım Programı
Programa katılanlar
Tanıtım videosu gösterimi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MARDİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dicle Kalkınma Ajansı Rekabet İkliminin Geliştirilmesi Finansman Desteği Tanıtım Programı'nda konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı