Varank: "Salgın boyunca başarılı bir sınav verdik"
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Varank: "Salgın boyunca başarılı bir sınav verdik"

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin "webinar"ına katıldı.

22.05.2020 12:43 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:49

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin "webinar"ına katıldı. (1)

Varank: 'Salgın boyunca başarılı bir sınav verdik'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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