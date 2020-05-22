Varank: "Salgın boyunca başarılı bir sınav verdik"
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin "webinar"ına katıldı.
22.05.2020 12:43 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:49
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin "webinar"ına katıldı. (1)
Kaynak: AA