Varank: "Salgın boyunca başarılı bir sınav verdik" Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin "webinar"ına katıldı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin "webinar"ına katıldı. (1) Kaynak: AA