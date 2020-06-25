Vapur ücretleri günde 6 saatliğine 5 kuruş
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Vapur ücretleri günde 6 saatliğine 5 kuruş

Şehir hatları vapurlarının kullanım ücretleri, 31 ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürüldü.

25.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:01

Şehir hatları vapurlarının kullanım ücretleri, 31 ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürüldü.

İstanbul'da vapur ücretleri 5 kuruşa düşürüldü. Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün yaptığı toplantı sonrası şehir hatları vapurları ücretlerinde değişikliğe gidildi. Karara göre 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arasında ulaşım 5 kuruş olacak.

Bu uygulamayla sabah saatlerindeki yoğunluğu azaltmak amaçlanıyor. Adalar'a giden vapurlar ise uygulamadan muaf olacak.

(İHA)

Vapur ücretleri günde 6 saatliğine 5 kuruş

Kaynak: İHA

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