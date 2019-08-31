Van kayyumunun Genel Sekreteri Yalçın: 653 kişiyi işten çıkarırken çok büyük keyif aldım

31.08.2019 09:05

Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyumun Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'ın işçileri, çalışanları işten çıkarırken büyük keyif aldığını ifade ettiği sözlerinin bulunduğu video sosyal medyada tepki topladı.

Halen Kayseri Talas Belediye Başkanı olan Mustafa Yalçın, tepki çeken videoda "Tabii bunların hepsini yok etmek üzere… 653 kişiydi galiba benim imzamla işten çıkardığımız. Bir o kadar da kanun hükmünde kararname ile işlerine son verilenler oldu. Ama şunu söyleyeyim: Ben işten uzaklaştırmaları yaparken çok büyük keyif aldım, zevk aldım" ifadelerini kullanıyor.

HDP'Lİ VEKİL TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Yalçın'ın büyük tepki çeken konuşmasını kişisel Twitter hesabından paylaşan HDP Kocaeli Millletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Kayyum döneminde Kayseri'den getirilerek Van Büyükşehir Belediyesi'ne Genel Sekreter yapılan Mustafa Yalçın KHK ile ihraç etmenin ne kadar hukuki olduğunu zevkle anlatıyor!" yorumunda bulundu.