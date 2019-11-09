Van'ın İpekyolu ilçesine kayyum atandı

09.11.2019 13:29 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:29

Van'ın İpekyolu ilçesinde hakkında yürütülen terör soruşturması nedeniyle gözaltına alınan ve görevinden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan'ın yerine Kaymakam Sinan Aslan "belediye başkan vekili" olarak atandı.



Valilikten yapılan açıklamada, İpekyolu Belediye Başkanı Yacan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı anımsatıldı. Euronews.com'da Görüntüle