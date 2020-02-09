Van erciş'te kablo hırsızları suçüstü yakalandı
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Van erciş'te kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Erciş'te kablo hırsızları suçüstü yakalandıVAN'ın Erciş ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 3 kişi, vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından suçüstü yakalandı.

09.02.2020 14:33 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:34
Van erciş'te kablo hırsızları suçüstü yakalandı

'te kablo hırsızları suçüstü yakalandı

VAN'ın Erciş ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 3 kişi, vatandaşların ihbarı üzerine tarafından suçüstü yakalandı.

İlçenin Cami Kebir Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait direklere tırmanarak kabloları kesen 3 kişiyi gören çevre sakinleri, polise verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaşları 14 ve 16 arasında değişen F.Ç., Y.S. ve V.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

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: Van erciş'te kablo hırsızları suçüstü yakalandı
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